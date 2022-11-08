Британія і США підготували велику газову угоду

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується оголосити про укладення великої газової угоди зі Сполучними Штатами, повідомляє Економічна правда.

Готовність Британії імпортувати більше викопного палива, одночасно закликаючи до дій по боротьбі зі зміною клімату, ймовірно, буде розкритикована лейбористами, але в даний час розглядається як необхідна умова для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Угода, ймовірно, буде вітатися високопоставленими консерваторами, які висловили занепокоєння тим, що прагнення до нульових викидів було поставлено в пріоритет над зростаючими рахунками за енергію для домогосподарств і платників податків.

Британія веде активні переговори з країнами світу щодо вирішення енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну.

Угоду почали готувати ще за прем'єрства Ліз Трасс, яка особисто обговорювала деталі з президентом США Джо Байденом.

На Даунінг-стріт сподівалися оголосити про підписання угоди 21 жовтня, але цей план було скасовано через рішення Трасс подати у відставку.

Угода продовжує розроблятися британськими офіційними особами у Вашингтоні під керівництвом Сунака, і її оголошення очікується протягом наступного тижня-двох, хоча дата ще не визначена.