Прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії, але найімовірніше в онлайн-форматі, повідомляє Суспільне.

За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

"У якомусь форматі, звісно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу" , - заявив речник президента.

При цьому Никифоров уточнив, що Зеленський точно братиме участь у саміті, але найімовірніше це буде онлайн-формат.