Зеленський пропонує продовжити військовий стан та мобілізацію

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Законопроекти №8189 та №8190 зареєстрували на сайті парламенту 8 листопада.

Наразі обидва проекти закону направлені на розгляд керівництва Ради.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що на найближчому пленарному засіданні Рада продовжить військовий стан та загальну мобілізацію.

За його словами, найімовірніше йдеться про продовження на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року.