WP: Республіканцям потрібно п'ять місць для більшості у Палаті представників

Бурхлива виборча кампанія в США, в ході якої кандидати сперечалися на теми інфляції, абортів, злочинності і інших гострих проблем, наближається до свого завершення. Республіканці виступають з останніми закликами, щоб встановити контроль над Конгресом, а демократи знервовано намагаються ухилитися від великої поразки. Про це, з посиланням Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

В обох партіях визнають, що у республіканців є сильна позиція, щоб стати більшістю в Палаті представників. Для цього їм потрібно завоювати лише п’ять місць. Доля ж Сенату, де місця поділені порівну, а також битва за губернаторські посади більш невизначені. Обидві партії з усіх сил змагаються за кожен голос американців.

У понеділок увечері президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп стали на шлях боротьби, оскільки обоє готуються до реваншу в 2024 році. Під час передвиборчої кампанії президент США зосередив свою увагу на «синіх» штатах, де демократи найбільш популярні. Тому що його рейтинг доволі низький в штатах, які можуть змінити свою партійну прихильність. В понеділок Байден продовжив цей свій тренд, приїхавши в Меріленд. У свою чергу, Трамп прибув в Огайо, де він підтримав кандидатуру Джеймса Венса, який претендує на місце в Сенаті. 45-й президент США також розкритикував спікера Палати представників Ненсі Пелосі, оголосив список образ і пообіцяв найближчим часом «зробити дуже велике оголошення».

В своїх останніх зверненнях кандидати зверталися здебільшого до тем, на яких вони наголошували під час передвиборчої кампанії. Демократи виставляти своїх республіканських опонентів екстремістами, підкреслюючи їхній протест проти права на аборт, а також лояльність до Трампа. Вони також озвучили нові застереження не дозволити попередньому президенту і його союзникам спотворити виборчий процес, під час якого підрахунок голосів може затягнутися на довше.

«Вони не просто намагаються позбавити вас права голосувати, вони також намагаються відібрати у вас право на те, щоб ваш голос був врахований. Дозвольте сказати вам дещо, не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш» , - сказав Байден під час заходу на підтримку кандидатури Веса Мура, який бореться за крісло губернатора Меріленда.

Республіканці критикують демократів за високі ціни на пальне і інші товари, а також за зростання рівня злочинності в деяких регіонах.

«Ця фундаментальна трансформація Америки - це докорінне знищення країни. Ми знаємо це. І саме тому ми йдемо голосувати на дільниці» , - сказав сенатор Рон Джонсон, який намагається залишитися на своїй посаді від штату Вісконсин.

Його підтримала колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі, яка потенційно може стати кандидатом в президенти в 2024 році. Разом вони наголосили, що контроль демократів у Вашингтоні скерував країну не в тому напрямку. В битві за Палату представників багато демократів готуються до того, що республіканці стануть більшістю. Лідер республіканської меншості в нижній палаті Конгресу Кевін МакКарті сподівається замінити Ненсі Пелосі, якщо Республіканська партія отримає більшість місць. В понеділок увечері він написав у Twitter, що демократи заплатять політичну ціну за обмеження, які були запроваджені через COVID-19.

Тим часом, Демократична партія намагається захистити своїх найбільш уразливих членів. Колишній президент Білл Клінтон відвідав південний Техас, щоб підтримати члена Палати представників Генрі Куельяра в прикордонному місті Ларедо. Після цього він взяв участь в мітингу на підтримку кандидатки від Демократичної партії в 15-му конгресовому окрузі Мішель Вальєхо. В Ларедо Клінтон застеріг натовп, що в разі, якщо республіканці візьмуть під контроль Палату представників, вони можуть поставити хрест на програмах медичної допомоги і соціального захисту, а також скасувати закон «Про доступний медичний догляд».