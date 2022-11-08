Україна може уникнути друку грошей у 2023 році - НБУ

Дефіцит держбюджету у 2023 році можливо покрити без запуску друкарського станка, відповідно, без емісійного збільшення грошової маси. Про це у ході пресбрифінгу﻿ заявив призначений місяць тому новий глава НБУ Андрій Пишний.

"Наразі я оптимістичний щодо можливості неемісійного фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році" , - наголосив він.

Пишний зазначив, що Нацбанк проводить поглиблений аналіз усіх неемісійних рішень щодо фінансування дефіциту та рішень, які не вступають у конфлікт з оголошеною НБУ концепцією монетарної політики.

Зокрема, за його словами, Національний банк України сподівається пожвавити внутрішній ринок облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та, відповідно, активізувати інвесторів.

"Ми думаємо спільно, як зробити внутрішній борговий ринок більш привабливим, комфортним і ефективнішим для держави, і сподіваюся, що найближчим часом ви зможете все оцінити результати й побачите пожвавлення на внутрішньому ринку та активізації інвесторів" , – наголосив голова НБУ.

У цьому контексті Пишний натякнув, що вже вдалося покращити взаємодія НБУ та Мінфіну.