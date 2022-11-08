FT: Чого чекати Україні і американцям від перемоги республіканців

Якщо результати опитувань правильні, Республіканська партія за крок до контролю, принаймні, над однією з палат Конгресу після сьогоднішніх середньострокових виборів. Тож у Вашингтоні з’явиться «розділений уряд». Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Позапартійні прогнози говорять, що республіканці сформують більшість в Палаті представників. А те, хто буде контролювати Сенат, швидше за все, буде залежати від ключових голосувань в кількох штатах, таких як Пенсільванія, Джордія і Невада.

Президент США має право накладати вето на законодавчі ініціативи республіканців. Але, попри це, потенційні зміни порушують питання про те, як поява республіканської Палати представників вплине на наступні два роки президентства Джо Байдена. Кевін МакКарті, який, швидще з авсе, стане наступним спікером нижньої палати Конгресу в разі перемоги Республіканської партії на виборах, натякав продовж останніх тижнів, чого варто очікувати.

МакКарті допустив, що він може використати обмеження державних запозичень, яке ще називають «борговою стелею», в якості важеля для просування політичних пріоритетів республіканців включно з значним скороченням витрат.

«Не можна просто далі продовжувати витрачати і збільшувати борг. Наступає момент, коли потрібно сказати: гаразд, ми дамо вам більше грошей, але ви маєте змінити свою поведінку. Ми не збираємося просто підвищувати кредитний ліміт, правильно? Може варто серйозно сісти, поговорити і з’ясувати, де ми можемо скинути трохи зайвого?» - сказав МакКарті.

Financial Times пояснює, що «боргова стеля» встановлює межу запозичень для Мінфіну США, які він може залучити для оплати урядових витрат. Коли межа досягається, конгресменам доводиться або підвищувати ліміт, або виникає ризик дефолту уряду США. Тож в руках республіканців з’являється важливий козир для просування свого фіскального порядку денного, який, швидше за все, буде включати реформи прав, таких як соціальний захист і медичне забезпечення.

Скорочення допомоги для України

МакКарті потрапив у заголовки по всьому світі, коли під час інтерв’ю для Punchbowl News сказав, що американська допомога для України буде скорочена. Цього року республіканці і демократи проявили рідкісну двопартійну солідарність, ухваливши виділення десятків мільярдів доларів, щоб підтримати Київ після початку вторгнення Росії. Але МакКарті натякнув, що Республіканська партія навряд чи збереже поточні темпи витрат.

«Гадаю, люди будуть сидіти в рецесії і не захочуть підписувати не заповнені чеки для України. Вони просто цього не зроблять… А потім є речі, які адміністрація Байдена не виконує вдома. Він нічого не робить з кордоном, і люди починають це зауважувати. Україна важлива, але водночас вона не може бути єдиним, на що вони звертають увагу. І незаповнених чеків бути не може» , - сказав МакКарті.

Financial Times цитує голову парламентської фракції «Слуга Народу» Давида Арахамію, який сказав, що слова МакКарті його «шокували».

«За кілька тижнів до того наша делегація відвідала США і мала зустріч з МакКарті. І нас запевнили, що двопартійна підтримка України у війні з Росією залишиться головним пріоритетом, якщо вони переможуть на виборах» , - сказав український політик.

Республіканці почнуть свої розслідування

Поки демократи були більшістю, комітети Палати представників запустили низку розслідувань. Зокрема, вони створили комітет 6 січня, який розслідує причетність Дональда Трампа до атаки на Капітолій в 2021 році. Якщо республіканці візьмуть нижню палату Конгресу під контроль, цей комітет, швидше за все, буде розпущений. А інші комітети опиняться під управлінням Республіканської партії.

Голови комітетів будуть призначені в результаті внутрішньопартійних виборів. Але є ознаки того, що республіканці, які їх очолюють, збираються відкрити кілька власних розслідувань, які будуть стосуватися широкого спектру питань: від походження пандемії COVID-19 до видачі Департаментом юстиції федерального ордера на обшуки в маєтку Мар-а-Лаго Дональда Трампа і бізнес-активності сина чинного президента США Гантера Байдена. Республіканців цікавить, чи Байден-молодший не поставив під удар національну безпеку, маючи ділові зв'язки в Україні і Китаї.

Водночас, кілька радикальних республіканців, зокрема конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, закликали оголосити імпічмент Байдену, а також звільнити генерального прокурора Мерріка Герланда і міністра внутрішніх справ Алехандро Майоркаса. МакКарті не підтримав такі заклики, сказавши, що країні «не подобається, що імпічмент використовують з політичних мотивів».

Коли CNN цього тижня запитали його про те, чи питання імпічменту Байдена «на столі», МакКарті відповів: «Знаєте, що на столі? Відповідальність». Після цього він почав перелічувати потенційні питання, які можуть бути розслідувані, включно з виведенням військ США з Афганістану.