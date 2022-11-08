ЗСУ підірвали склад палива російських окупантів у Луганській області

Українські військові підірвали склад з паливом російських окупантів у Луганській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

"Внаслідок артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів" , — йдеться у повідомленні відомства.

Там уточнили, що запаси палива окупантів було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району. Воно знаходиться між населеними пунктами Торське та Кремінна.

На відео видно, що по складу було завдано кількох ударів.

Вдалий контрнаступ ЗСУ у Харківській області створив умови для звільнення Луганщини. 5 жовтня голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганської області.

9 жовтня він повідомляв, що захисники України повністю контролюють населені пункти Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка Сватівського району Луганської області.

В ефірі Радіо НВ Гайдай говорив, що на його думку, для звільнення півночі Луганської області ключовим є район Сватового.