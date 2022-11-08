ЗМІ: КНДР почала шити зимову форму для російських військових

Низка фабрик у Північній Кореї вже залучені до пошиття зимової форми для російських військових; матеріали для цього надає Росія, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на інформацію від своїх джерел у КНДР.

За цими даними, шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях. Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія. Далі їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.

Фабрика у Моранбонгу (Пхеньян) нібито шиє форми вже майже місяць, у великих обсягах.

Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому про те, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.

Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.

Співрозмовник пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.