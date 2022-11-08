Шмигаль відрапортував про успішний старт опалювального сезону

В Україні розпочався опалювальний сезон і близько 60% всіх об'єктів в Україні вже підключено до тепла, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє Росія. Майже 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%" , — уточнив глава уряду.

Шмигаль додав, що підготовка до зими продовжується.