Шмигаль відрапортував про успішний старт опалювального сезону
В Україні розпочався опалювальний сезон і близько 60% всіх об'єктів в Україні вже підключено до тепла, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє Росія. Майже 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", — уточнив глава уряду.
Шмигаль додав, що підготовка до зими продовжується.
"Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", — йдеться у повідомленні.