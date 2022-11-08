Міноборони РФ: Шойгу проінспектував командний пункт військ РФ в Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував командний пункт військ РФ в Україні та заслухав доповідь генерала Сергія Суровікіна, повідомляє Українська правда.
Про це повідомила прес-служба Міноборони РФ.
Як стверджує Міноборони країни-агресора, Шойгу заслухав доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ генерала Сергія Суровікіна щодо поточної обстановки, виконання бойових завдань, характеру дій військових України, а також з питань забезпечення мобілізованих.
Російські ЗМІ уточнюють, що командний пункт розташований у так званій "зоні проведення спецоперації".