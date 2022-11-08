ЗМI: Україна запросила у США ППО C-RAM для боротьби з іранськими дронами

Україна запросила у США високомобільні системи ППО C-RAM для боротьби з безпілотниками іранського виробництва, повідомляє ABC News з посиланням на лист глави Верховної Ради Руслана Стефанчука до Конгресу США, повідомляє Новое время.

У листі, за даними телеканалу, Стефанчук закликає США надати Україні C-RAM, щоб захистити "важливі об'єкти, особливо електростанції".

C-RAM мають вбудований радар для відстеження вхідних загроз та швидкострільну гармату для їхнього знищення. НАТО заявляє, що системи здатні робити 4500 пострілів за хвилину.

У листі Стефанчук також просить американських високопосадовців допомогти йому у зверненні до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням надати ракети більшої дальності, щоб українські військові могли знищувати такі цілі, як «запаси іранських безпілотників, що знаходяться глибоко в тилу ворога на окупованій території України».

Неназваний український чиновник повідомив ABC News, що зараз ВСУ використовують різні засоби для знищення іранських безпілотників.

Він додав, що ЗСУ іноді вдаються до протитанкової зброї, щоб протистояти цій загрозі. Також, за його словами, українські винищувачі відстежують іранські дрони, а в деяких випадках авіацію використовують для їхнього знищення.

Джерело в українському уряді відзначило, що Київ веде переговори з усіма своїми партнерами щодо створення «всеосяжної та широкої» системи ППО по всій Україні.

"Ми не говоримо про кілька систем поблизу лінії фронту. Якщо у нас буде ця (комплексна система протиповітряної оборони - ред), ця війна може закінчитися раніше, і це в наших інтересах" , — додав чиновник.

Росія отримала від Ірану сотні бойових безпілотників і застосовує проти України три типи іранських дронів: Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191. За словами президента Володимира Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів цього типу у Тегерана.

В Ірані тривалий час категорично заперечували постачання безпілотників Росії. Проте, 5 листопада міністр закордонних справ Ірану вперше визнав, що Тегеран передав Росії безпілотники. Але він стверджує, що це сталося на початку повномасштабної війни проти України. Після цих заяв Зеленський звинуватив Тегеран у брехні.