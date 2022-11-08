Генштаб: росіяни вивозять награбоване вантажівками через дамбу Каховської ГЕС

7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

на КУп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, КУп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

на БАхмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, БАхмут, БАхмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.