В Укренерго розповіли про ситуацію з електропостачанням

У НЕК "Укренерго" вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах" , - сказав він.

Однак він не виключає блекаут енергосистеми у разі, якщо обстріли військами агресора продовжаться.

"Як місцева влада, так і енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний - це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв" , - запевнив він.

Нагадаємо, що Україна розглядає усі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, включно з повним блекаутом. Але держава випрацьовує альтернативні варіанти забезпечення тепло- та водопостачання для населення.

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