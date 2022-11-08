Ексглаву Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук

Колишнього главу Нацбанку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Центр протидії корупції із засідання Вищого антикорупційного суду, який заочно обирає запобіжний захід Шевченку.

За даними прокурорів САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондона. Відрядження завершилося через день, проте в Україну він не повернувся. Ексглава НБУ самостійно відправив себе у відпустку до 30 вересня, а потім продовжив її до 7 жовтня.

4 жовтня Шевченко повідомив, що йде у відставку через проблеми зі здоров'ям. 6 жовтня Шевченку повідомили про підозру у справі щодо протиправної діяльності посадових осіб держбанку, яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн.

Після цього Шевченко повідомив, що підозра стала для нього несподіваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.

За словами адвоката, Шевченко перебуває у Відні, де став на консульський облік та орендував житло.

Адвокат також надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований лише 12 жовтня, хоча про перебування на лікуванні Шевченка повідомляв 6 жовтня.

"При цьому у висновку не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані" , — додали до ЦПК.

САП стверджує, що Шевченко мав повернутися до України, оскільки його бронювання як військовозобов'язаного було знято автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на далекі переїзди він не має, лише рекомендації.

Зазначається, що 28 жовтня Шевченко був викликаний на допит як підозрюваний. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він перебував лише у національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.

Шевченка було призначено главою НБУ у липні 2020 року після того, як Яків Смолій раптово пішов у відставку з цієї посади, звинувативши керівництво країни у тиску на Центробанк.

До призначення на посаду голови НБУ Шевченко з 2015 року очолював державний Укргазбанк, а 2014 року він був першим заступником глави правління Украгазбанку.

За даними САП, керівництво Укргазбанку з 2014 до 2020 року використало для розкрадання коштів інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування. За даними слідства, кошти держбанку на суму понад 206 млн грн було безпідставно перераховано 52 фіктивним агентам.