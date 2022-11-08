Маляр: ЗСУ щодня відбивають десятки атак на Донецькому напрямку

Українські захисники не здають жодного сантиметра землі на Донецькому напрямку попри високу активність російських військ, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

"Цими днями епіцентром бойових дій залишається Донецький напрямок і Донецька область. Там на сьогодні активність бойових дій надзвичайно висока, тому що вдень десятки атак здійснює ворог, і ЗСУ, Сили оборони ці атаки відбивають. По суті, ми не здаємо жодного сантиметра землі. Це показник високої майстерності Сил оборони, у ворога великі втрати, але попри це вони не залишають свого завдання все-таки вийти на рубежі Донецької області" , — сказала Маляр.

За її словами, на інших напрямках теж тривають бойові дії, але з дещо іншою інтенсивністю, на певних напрямках ЗСУ витісняють ворога.

Щодо ситуації на півдні, Маляр зазначила, що ворог намагається ввести українських військових в оману. Зокрема, фіксуються ознаки того, що загарбники можуть у перспективі залишити окремі території, але так само вони можуть укріпитись на тимчасово загарбаних територіях.

За словами заступниці міністра, ворог має декілька планів та орієнтується по ситуації.