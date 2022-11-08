Подоляк: Путін не відмовився від мети знищити Україну

Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від мети знищити Україну. За його словами, Кремль розглядає можливе припинення вогню як спосіб посилитися на фронті, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю La Reppublica, яке публікує пресслужба Офісу президента, Подоляк назвав можливу угоду з Путіним "квитком в один кінець у світ, де міжнародне право більше не працює, де право визначає сила, а сила - це ядерна зброя".

«А навіщо платити таку ціну, якщо Путін не відмовляється від мети знищити нас? Припинення вогню для Росії – тактична пауза для посилення. Чи варто робити такий подарунок Москві?» — каже радник.

Відповідаючи на запитання про те, чи продовжувала б Україна воювати, якби західні країни відмовили нам у новій військовій допомозі, Подоляк зазначив, що Україна не має вибору.

"Росія вторглася до нас із пересувними крематоріями та півмільйона мішків для трупів. Якщо ми перестанемо захищатися, ми перестанемо існувати. Буквально. Фізично. Ми продовжимо битися, навіть якщо нам ударять ножем у спину" , - додав він.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Згодом Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією, якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що «жахливо помилилися».

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена просить українське керівництво показати відкритість до переговорів із Росією.