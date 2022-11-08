У Зеленського порадили Кремлю не сподіватися на вибори у США

Росія щиро вірить у фантазії що Україна може здатися "по дзвінку" із Вашингтона після виборів у США, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Twitter повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Проблема Кремля – в тому, що він став заручником власної пропаганди і живе у світі фантазій. Вони щиро вірять, що Україна може здатися "по дзвінку" з Білого дому, та чіпляються за вибори як за останню надію. Зустріч із реальністю буде болючою. На міжнародно визнаних кордонах…" , — написав Подоляк.

Нагадаємо, 3 листопада президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом, які пообіцяли Україні підтримку в притягненні Росії до відповідальності.