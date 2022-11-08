Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов

Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов
Фото: Wikipedia

Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко із посиланням на РИА-Новости.

"З нашого боку немає попередніх умов жодних, окрім головної умови – щоб Україна виявила добру волю", — сказав Руденко.

У Мережі ж звернули увагу, що Росія відмовилася від ультиматумів. Так, журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook акцентував увагу на тому, що Москва більше нічого не говорить про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

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Нагадаємо, на думку радника Офісу президента Михайла Подоляка, звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією, але це пряма ознака для розмови з позиції сили, в якій Київ може вимагати в окупантів залишити територію України, що стане вже можливою. причиною відновлення переговорного процесу.

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