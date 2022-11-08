Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко із посиланням на РИА-Новости.

"З нашого боку немає попередніх умов жодних, окрім головної умови – щоб Україна виявила добру волю" , — сказав Руденко.

У Мережі ж звернули увагу, що Росія відмовилася від ультиматумів. Так, журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook акцентував увагу на тому, що Москва більше нічого не говорить про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

Нагадаємо, на думку радника Офісу президента Михайла Подоляка, звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією, але це пряма ознака для розмови з позиції сили, в якій Київ може вимагати в окупантів залишити територію України, що стане вже можливою. причиною відновлення переговорного процесу.