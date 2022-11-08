Укренерго: відключення 9 листопада діятимуть по всій Україні

Графіки погодинних планових відключень електроенергії в середу, 9 листопада, діятимуть по всій Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба компанії Укренерго в Telegram у вівторок, 8 листопада.

"Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях" , - заявили в компанії.

Аварійні відключення поки не планують, але в Укренерго порадили стежити за повідомленнями місцевих операторів. Компанія попросила українців споживати електроенергію економно і протягом дня не вмикати в мережу кілька потужних електроприладів одночасно. Насамперед це стосується пікових годин з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням – у центральному та північному регіонах України. Протягом кількох днів вона може покращитись, якщо не буде нових ударів по інфраструктурі з боку РФ.

Президент Володимир Зеленський казав, що країна-агресор Росія концентрує сили для можливих нових масованих ударів по українській інфраструктурі, насамперед енергетичній.