ISW: Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Іран оприлюдненням інформації про приїзд секретаря Ради національної безпеки Росії (Радбез РФ) Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою, повідомляє Українська правда.

Іранське державне інформаційне агентство Nour повідомило (без підтвердження від російської сторони), що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.

Агентство повідомило про приїзд Патрушева в англомовному твіті, заявивши, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив Патрушева і зазначив, що Патрушев також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранського співробітництва.

Експерти припускають, що йдеться про те, аби акцентувати для міжнародної аудиторії на поглибленні співпраці між Москвою і Тегераном, а також неявно підкреслити, що російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Кремль продовжує зусилля з таємного придбання боєприпасів для використання в Україні з метою пом'якшення наслідків міжнародних санкцій та поповнення російських запасів боєприпасів, що постійно виснажуються.

Сили групи "Вагнер" продовжують роздувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.

ISW нагадує, що "Вагнер" присвоїв собі всі заслуги за успіхи росіян навколо Бахмута, щоб зміцнити власну репутацію улюбленої ударної сили Кремля, незважаючи на те, що він не є єдиною силою, розгорнутою в цьому районі.

Інститут також припускає, що "Вагнер", ймовірно, використає Білогорівку для досягнення аналогічного ефекту.

Основні висновки інституту: