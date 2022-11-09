Вибори в США: Попередні результати голосування

За попередніми підсумками голосування на проміжних виборах до Конгресу США республіканці матимуть більше місць у Палаті представників, ніж демократи. Про це, з посиланням на CNN, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так, станом зараз, у Сенаті у представників Республіканської партії 47 відсотків, що на одне більше, ніж у демократів (46).

Місця у Палаті представників отримали 192 республіканці та 167 демократів із загальних 435.

Представники Республіканської партії забирають чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж потрібно для забезпечення більшості, і таким чином, щоб отримати можливість блокувати повістку адміністрації президента Джо Байдена.

Втім, розрив може збільшитись ще більше в міру підрахунку голосів.

Дані екзитполу з наступних виборів президента

Згідно з попередніми результатами національного екзитполу, проведеного Edison Research для CNN та інших мереж новин, понад дві третини виборців, які проголосували за кандидатів у Палату представників, не хочуть, щоб президент Байден балотувався на другий термін у 2024 році.

Щодо колишнього президента Дональда Трампа, то дві третини незалежних виборців та понад 9 із 10 виборців-демократів ставляться до нього несприятливо. Трохи більш як три чверті виборців Республіканської партії мають позитивну думку.

Незалежні виборці становлять близько чверті електорату, тоді як виборці-демократи становлять приблизно одну третину, а виборці-республіканці - трохи більше ніж одну третину електорату.