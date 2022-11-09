Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 російських солдатів

За даними Генерального штабу, втрати Росії у війні проти України досягли майже 78 тисяч військових, 1483 БПЛ, 2801 танк, 5666 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,

танків - 2 801 (+15) од.,

бойових броньованих машин – 5 666 (+12) од.,

артилерійських систем – 1 802 (+11) од.,

РСЗВ – 393 (+2) од.,

засобів ППО – 205 (+2) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7) од.,

крилатих ракет - 399 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11) од.,

спеціальної техніки – 159 (+0) од.

Дані уточнюються.