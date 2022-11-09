Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 російських солдатів

Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 800 російських солдатів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу, втрати Росії у війні проти України досягли майже 78 тисяч військових, 1483 БПЛ, 2801 танк, 5666 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 801 (+15) од.,
  • бойових броньованих машин – 5 666 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 1 802 (+11) од.,
  • РСЗВ – 393 (+2) од.,
  • засобів ППО – 205 (+2) од.,
  • літаків – 278 (+0) од.,
  • вертольотів – 260 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7) од.,
  • крилатих ракет - 399 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11) од.,
  • спеціальної техніки – 159 (+0) од.

Дані уточнюються.

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