"Укрнафта" заявляє, що її центральний офіс заблоковано озброєними людьми

ПАТ "Укрнафта", яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, працівників не допускають до робочих місць, повідомляє Економічна правда.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця" , – заявили в "Укрнафті".

Компанія стверджує, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", а групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, – близько 42% акцій.

Згодом у Службі безпеки України заявили, що співробітники СБУ здійснюють превентивні заходи, "аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані". Йдеться про Кременчуцький НПЗ, який належить "Укртатнафті", і також був відчужений на користь держави на початку тижня.

Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") – найбільший в Україні нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 млн тонн. У компанії 43,05% акцій належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

Крім того, нагадали в СБУ, нині разом із Бюро економічної безпеки правоохоронці перевіряють інформацію про можливі ухилення менеджментом "Укрнафти" від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Також перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

У понеділок, 7 листопада, стало відомо, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.