УП: Партнери не схиляють Україну до переговорів з РФ

Високопоставлені співрозмовники Української правди у дипломатичних колах та наближені до Банкової запевняють, що іноземні партнери не вмовляють українську владу до переговорів з Росією, повідомляє Українська правда.

"Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити" , - стверджує джерело у чинній владі.

Крім того, співрозмовники видання у дипломатичних колах заперечують, що західні партнери тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.

"Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі" , - пояснив УП співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.

За даними видання, станом на зараз, не відбувається жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ.