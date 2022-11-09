УП: Партнери не схиляють Україну до переговорів з РФ
Високопоставлені співрозмовники Української правди у дипломатичних колах та наближені до Банкової запевняють, що іноземні партнери не вмовляють українську владу до переговорів з Росією, повідомляє Українська правда.
"Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити", - стверджує джерело у чинній владі.
Крім того, співрозмовники видання у дипломатичних колах заперечують, що західні партнери тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.
"Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив УП співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.
За даними видання, станом на зараз, не відбувається жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ.