Влада переформатує Кабмін, залишивши 14 міністерств замість 20
Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді була узгоджена чергова концепція побудови Кабінету міністрів України, повідомляє Дзеркало тижня.
За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:
- Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
- Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
- Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;
- Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;
- Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
- Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.
Без змін залишаються:
- Міністерство енергетики;
- Міністерство закордонних справ;
- Міністерство фінансів;
- Міністерство юстиції;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Міністерство оборони;
- Міністерство освіти і науки;
- Міністерство охорони здоров’я.
Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.
- У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
- У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
- У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
- У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.
Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.
Нагадаємо, що уряд, у межах власних конституційних повноважень, може самостійно визначати власну структуру у межах існуючого бюджету