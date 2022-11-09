Влада переформатує Кабмін, залишивши 14 міністерств замість 20

Влада переформатує Кабмін, залишивши 14 міністерств замість 20
Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді була узгоджена чергова концепція побудови  Кабінету міністрів України, повідомляє Дзеркало тижня.

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ZN.UA

За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:

  • Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
  • Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
  • Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;
  • Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;
  • Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
  • Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються:

  • Міністерство енергетики;
  • Міністерство закордонних справ;
  • Міністерство фінансів;
  • Міністерство юстиції;
  • Міністерство внутрішніх справ;
  • Міністерство оборони;
  • Міністерство освіти і науки;
  • Міністерство охорони здоров’я.

Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.

  • У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
  • У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
  • У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
  • У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Нагадаємо, що уряд,  у межах власних конституційних повноважень, може самостійно визначати власну структуру у межах існуючого бюджету

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