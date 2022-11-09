Укренерго: У середу по всіх областях пройдуть віялові відключення

Диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 9 листопада, обмежує електропостачання по всій території України – діятимуть графіки погодинних планових відключень. Заявили у прес-службі компанії.

"Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях" , - йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення в областях та столиці попередньо не передбачалися.

Нагадуємо, через інтеграцію житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури, в деяких будинках у години вимкнення електроенергія не вимикається.

В Укренерго пояснили, що застосування аварійних відключень не скасовує дії графіка погодинних обмежень в інший період доби.