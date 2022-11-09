На правобережній Херсонщині почали масово підривати мости

За даними місцевих видань та російських ЗМІ, одразу кілька мостів на окурованому правому березі Херсонської області зруйновано внаслідок підривів.

Херсонське видання "Мост" зазначає, що точно відомо про підрив Дар'євського, Тягінського та Нововасильєвського мостів у тилу російських військ. Інформацію про підрив масово оприлюднюють проросійські телеграм канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів. Мости нібито підірвані "для утруднення просування ЗСУ".

Також повідомляється про підрив мостів біля населених пунктів Снігурівка, Новокаїри, Львова, Мілова та інших.

Дар'ївський міст - це міст через річку Інгулець, розташований на автодорозі Е58 біля однойменного села Херсонського району.

Міст з'єднує між собою Херсонський та Бериславський райони. Наступний міст через Інгулець із нормальною пропускною спроможністю знаходиться на Дніпропетровщині.