Глава МАГАТЕ: ознак підготовки "брудної бомби" в Україні немає

Міжнародне агентство з атомної енергії не знайшло жодних ознак того, що Україна близька до підготовки або створення так званої "брудної бомби". Інспекція МАГАТЕ це перевірила, повідомляє РБК-Україна.

Про це пговорить заява гендиректора МАГАТЕ на полях 27-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у Шарм-ель-Шейху.

"Ми негайно протягом кількох днів зібрали команду інспекторів для трьох об'єктів.Ми змогли підтвердити, що не було жодних доказів перенаправлення або іншого нецільового використання ядерного матеріалу в Україні" , - зазначив Гроссі.

При цьому він додав, що МАГАТЕ "не могло проігнорувати звинувачення у створенні "брудної бомби", оскільки це "були звинувачення у більш широкому наративі про використання ядерної зброї".

Що за "брудна бомба"?

Нагадаємо, що в жовтні Росія звинуватила Україну в підготовці так званих провокацій з використанням "брудної бомби".

На що Україна відреагувала. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ до країни аби перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє РФ, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Після чого МАГАТЕ провело інспекцію і за своїм підсумком випустило заяву, в якій констатувало - жодної незаявленої ядерної діяльності в Україні виявлено не було.