Німеччина передала Україні бронемашини Dingo та ракети для Iris-T

Німеччина передала Україні бронемашини Dingo та ракети для Iris-T
Фото: Wikipedia

Німеччина повідомила про передачу Україні нової партії військової допомоги. Серед відправленої для ЗСУ техніки — 30 бронемашин Dingo та ракети для системи ППО Iris-T, повідомляє Новое время.

Список переданої зброї опубліковано на сайті німецького уряду.

Німеччина вже відправила Києву:

  • 30 бронемашин Dingo;
  • ракети для Iris-T SLM;
  • 4 датчики та глушники проти дронов (раніше було передано 14 одиниць);
  • 18 розвідувальних дронів;
  • 5 тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;
  • вантажопідіймач (раніше було передано 2 одиниці).

Також повідомляється, що у майбутньому Німеччина додатково відправить Україні:

  • ракети для Iris-T SLM;
  • 42 бронемашини розмінування;
  • 4 мобільні та захищені системи розмінування;
  • 3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • 5 мобільних розвідувальних комплексів.

11 жовтня стало відомо, що Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три ЗРК IRIS-T якнайшвидше.

До цього глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомляла, що Київ отримає ще три системи ППО IRIS-T лише наступного року.

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