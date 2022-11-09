Німеччина передала Україні бронемашини Dingo та ракети для Iris-T
Німеччина повідомила про передачу Україні нової партії військової допомоги. Серед відправленої для ЗСУ техніки — 30 бронемашин Dingo та ракети для системи ППО Iris-T, повідомляє Новое время.
Список переданої зброї опубліковано на сайті німецького уряду.
Німеччина вже відправила Києву:
- 30 бронемашин Dingo;
- ракети для Iris-T SLM;
- 4 датчики та глушники проти дронов (раніше було передано 14 одиниць);
- 18 розвідувальних дронів;
- 5 тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;
- вантажопідіймач (раніше було передано 2 одиниці).
Також повідомляється, що у майбутньому Німеччина додатково відправить Україні:
- ракети для Iris-T SLM;
- 42 бронемашини розмінування;
- 4 мобільні та захищені системи розмінування;
- 3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- 5 мобільних розвідувальних комплексів.
11 жовтня стало відомо, що Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три ЗРК IRIS-T якнайшвидше.
До цього глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомляла, що Київ отримає ще три системи ППО IRIS-T лише наступного року.