У МЗС РФ знову заявили, що готові до переговорів із Україною

Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости в Telegram.

"Росія, як і раніше, відкрита до переговорів з Україною — зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент" , — сказала вона.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що успіх України на можливих переговорах з Росією залежатиме від сили Києва на полі бою.

Згодом Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що «жахливо помилилися».

Також стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією.

7 листопада Зеленський назвав п’ять умов, за яких можливі переговори: