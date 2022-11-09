Данілов: військова підтримка західних країн не відповідає майбутнім викликам

Данілов: військова підтримка західних країн не відповідає майбутнім викликам

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що військова підтримка, яку західні країни надають ЗСУ, не відповідає майбутнім потребам України, повідомляє Новое время.

У коментарі The Globe and Mai Данілов повідомив, що Іран постачає Росії "величезні" обсяги військової допомоги, у тому числі десятки дронів Shahed, які використовувалися для нападу на електростанції та іншу цивільну інфраструктуру.

За оцінкою Данілова, військова підтримка з боку союзників України "можливо, не відповідає масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися в майбутньому".

Він додав, що Україна зазнає величезних військових та громадянських втрат, «захищаючи східний кордон НАТО» і зазначив, що ЗСУ потрібні всі типи зброї.

"Якщо хтось у якійсь столиці думає, чи маємо ми отримувати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би наголосити, що в цей момент путінські сучасні фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних та, найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", - сказав Данілов.

Він відмовився назвати конкретні країни, чия підтримка, на його думку, була під питанням. Данілов також не уточнив конкретних типів зброї, яких не вистачає українській армії.

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