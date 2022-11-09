Росія виводить окупаційні війська з Херсона

Новий командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто покидає Херсон, повідомляє Українська правда.

Про це повідомило прокремлівське видання "РІА Новини"

"Доцільно організувати оборону бар'єрним рубежем річки Дніпро, лівим її берегом...

Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ...

Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився із пропозицією організувати оборону окупантів за кордоном річки Дніпро: "Приступайте до відведення військ".

Суровікін також заявив нібито Україна у боях на Херсонщині втратила 9,5 тис. бійців, а Росія – у 7-8 разів менше.