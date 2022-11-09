Bloomberg: Путін не братиме участі у саміті лідерів G20

Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті лідерів G20 наступного тижня, щоб уникнути потенційної напруженості через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначено, що рішення пропустити саміт дозволить Путіну уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, який назвав російського президента «військовим злочинцем».

Окрім того, європейські лідери можуть уникати главу Кремля, якщо він вирішить приїхати.

Одне із джерел видання повідомляє, що Росія відправить на саміт міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше стало відомо, що у саміті G20 візьме участь президент України Володимир Зеленський. Його речник Сергій Никифоров повідомив, що участь Зеленського, швидше за все, буде в онлайн-форматі.