Столтенберг відвідав центр програми підготовки бійців ЗСУ у Британії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України в Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Північноатлантичного альянсу.

"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні" , - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО висловив вдячність Британії, Канаді, Литві та іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в її захисті. За його словами, союзники та партнери НАТО підтримують Україну на безпрецедентному рівні, але Британія була провідною країною в цих зусиллях протягом багатьох місяців.