Подоляк прокоментував заяву росіян про відступ із Херсона

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що повідомлення росіян про відступ із Херсона — брехня. За його даними, РФ навпаки стягує у регіон додаткові резерви, повідомляє Новое время.

Про це він написав уTwitter.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви" , — йдеться в повідомленні.

Подоляк наголосив, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не «зрежисовані телевізійні заяви».

У середу, 9 листопада, командувач російськими окупантами Сергій Суровікін доповів міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу, що російські війська мають «зайняти оборону» по лівому берегу Дніпра. Той наказав розпочати відступ із Херсона.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на правобережній частині Херсонської області російські окупанти підірвали всі мости, а в самому Херсоні окупанти почали знімати російські триколори.

Також з’явились дані про інтенсивні бої за Снігурівку Баштанського району Миколаївської області, яка межує з Херсонською областю та звільнення якої відкрило б ЗСУ шлях на Херсон. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав дотримуватись інформаційної тиші.

Херсонський колаборант і маріонетка Кремля Володимир Сальдо 9 листопада підтвердив, що його «заступник» Кирило Стремоусов загинув нібито в ДТП.