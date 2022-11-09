Роспропаганда показала фото броньованого авто Стремоусова після ДТП

Російські пропагандисти заявили, що ДТП, в якому загинув один із лідерів окупаційної влади Херсона Кирило Стремоусов, спровокував водій вантажівки, а також показали фотографії – нібито з місця цієї аварії, повідомляє Українська правда.

Об этом сообщили РИА Новости з посиланням на неназване джерело.

За даними російського провладного ресурсу, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

За словами джерела, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Кореспондент пропагандистського видання повідомляє, що позашляховик Стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.