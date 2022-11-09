МЗС України про пропозиції перемовин з Росії: "димова завіса"

Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь, повідомляє Європейська правда.

Про це у своєму коментарі заявив речник МЗС Олег Ніколенко після заяви речниці МЗС РФ.

Він зауважив, що поки у заявах з Росії зовсім не йдеться про виведення військ з території України, а лунають лише загальні фрази про те, що Москва "відкрита до перемовин".

"Заява МЗС Росії - чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках" , - зауважив Олег Ніколенко.

Він наголосив, що все те, що продовжує робити Росія, ніяк не свідчить про її зацікавленість у мирних перемовинах.

"Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців" , - додав речник МЗС.

Нагадаємо, вдень 9 листопада від МЗС РФ заявили, що Росія готова до перемовин з Україною "з рахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".