В ОК "Південь" відреагували на відступ російських військ із Херсона

Заяви міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу про відступ російських окупантів із Херсона можуть виявитися «постановним шоу», повідомляє Новое время.

Про це заявила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі російського телеканалу Дождь.

На думку Гуменюк, російські заяви можуть бути елементами інформаційно-психологічної операції з метою створити помилкове враження про справжні плани.

"Те, що зараз заявляється [про відступ російських військ з Херсона] — це спроба… створити певне враження, що „зберігатиметься життя солдатів“, „зберігатиметься мирне населення“ — і чергова демонізація ЗСУ… Постановне шоу з проголошенням таких серйозних і "складних" рішень — це давно зрозумілий метод виправдання себе", — сказала вона.

Речниця нагадала, що справжня військова операція потребує інформаційної тиші. За даними ОК Південь, окупанти створили рубежі оборони, а основні регулярні війська ворога «перебувають на місцях і готові тримати оборону».

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна не бачить ознак відступу Росії з Херсона без бою.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу публічно наказав російським окупантам відступити з правобережжя Херсонської області.

Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на правобережній частині Херсонської області російські окупанти підірвали всі мости, а в самому Херсоні окупанти почали знімати російські триколори.

Також з'явилися дані про інтенсивні бої за Снігурівку Баштанського району Миколаївської області, яка межує з Херсонською областю та звільнення якої відкрило б ЗСУ шлях на Херсон.