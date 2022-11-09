Джерела: ЗСУ звільнили ще два села у Херсонській області
Українські захисники звільнили села Правдине й Калинівське у Херсонській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники "Української правди" у розвідці підрозділів ЗСУ, що працюють на півдні.
Деталі: Джерела УП підтвердили, що бійці Збройних сил України зайшли до Правдиного. Росіяни залишили його в ніч із 8 на 9 листопада. До цього там ішли важкі бої.
Калинівське ЗСУ звільнили в середу вдень.
Офіційно інформації про нові звільнені населені пункти ще немає, однак відео з українськими військовими з Правдиного й Калинівського публікують українські Telegram-канали.