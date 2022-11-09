У Повітряних силах оцінили можливість "килимових бомбардувань" України

Російська авіація не зможе здійснювати в Україні "килимові бомбардування", як вона це робила в Сирії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Перш за все (на озброєнні України є — ред.) засоби ППО, які дозволяють не підпускати їх (літаки) для атак бомбами вільного падіння. Зараз Повітряні сили трохи на іншому рівні. Ми отримуємо західне озброєння, потрохи підсилюємо радянське ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм (російським літакам — ред.) не буде спокою" , — пояснив він.

За словами Ігната, Сирію бомбили авіаційними снарядами по 200-500 кг, які скидали з літаків. Такі ж скидалися на Ізюм та Маріуполь, у районі яких не було систем ППО.

"І вони (літаки) підімалися доволі високо де переносні зенітні ракетні комплекси не могли їх дістати" , — зазначив спікер Повітряних сил.

Зазначимо, раніше західні експерти заявляли, що іноземні союзники України мають збільшити обсяги постачання ППО, оскільки Росія може вдатися до "килимових бомбардувань", як це було в Сирії.