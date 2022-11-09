Путін нагородив херсонського колаборанта Стремоусова посмертно

Президент Російської Федерації Володимир Путін посмертно нагородив одного з лідерів окупаційної влади Херсонської області Кирила Стремоусова "орденом Мужності", повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ Путіна на сайті Кремля.

9 листопада після повідомлень російських ЗМІ про смерть Стремоусова у ДТП Путін підписав указ про нагородження цього прихильника "руського миру" орденом Мужності.

"За мужність та відвагу, виявлені під час виконання службового обов'язку, нагородити орденом Мужності Стремоусова Кирила Сергійовича – заступника голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області (посмертно)".

9 листопада російські ЗМІ повідомили, що Кирило Стремоусов помер у ДТП. Винуватцем аварії нібито був водій вантажівки, броньований автомобіль колаборанта розлетівся під час удару.

Раніше Путін посмертно дав звання Героя Росії клірику Московської єпархії Михайла Васильєву, який помер на війні в Україні 6 листопада. Цей російський священник за життя заявляв, що якби жінки в Росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів воювати.