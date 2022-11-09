Укренерго: планові відключення 10 листопада запроваджують по всій Україні

У четвер, 10 листопада, планові відключення електроенергії будуть по всій Україні, аварійні обмеження поки не вводять, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє НЕК Укренерго у Telegram-каналі в середу, 9 листопада.

Найбільший обсяг обмежень планується запровадити в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Планові обмеження діятимуть:

з 06:00 до 24:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;

з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в інших областях України.

В Укренерго нагадали, що графіки відключень у конкретному районі має публікувати місцеве обленерго.

Компанія закликала українців споживати електроенергію економно і протягом дня не вмикати в мережу кілька потужних електроприладів одночасно. Насамперед це стосується пікових годин із 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Там нагадали, що економне споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на мережі та проводити менше відключень.

Раніше голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням – у центральному та північному регіонах України. Протягом кількох днів вона може покращитись, якщо не буде нових ударів по інфраструктурі з боку РФ.

Президент Володимир Зеленський казав, що країна-агресор Росія концентрує сили для можливих нових масованих ударів по українській інфраструктурі, насамперед енергетичній.