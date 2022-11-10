WSJ: США відмовились надати Україні безпілотники Gray Eagle

США не надасть Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки у адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.﻿﻿ Про це, посилаючись на "The Wall Street Journal", пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Видання зазначає, що члени Конгресу від обох партій закликали адміністрацію передати Україні середньовисотні озброєні безпілотників, які можуть літати більше 24 годин, в тому числі, і Gray Eagle MQ-1C. Однак, як зазначають джерела, обізнані з ситуацією, таке рішення не було прийняте.

"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії" , - зазначає видання.

Представник компанії General Atomics, яка виробляє "Сірий орел", підтвердив, що компанія була поінформована про рішення, але відмовився коментувати деталі. Представники Пентагону не змогли негайно прокоментувати ситуацію.

Члени Конгресу від обох партій підштовхували адміністрацію до надання Україні середньовисотних озброєних безпілотників, які можуть літати більше 24 годин. У вересневому листі 17 законодавців закликали адміністрацію прискорити процес розгляду питання про надання "Gray Eagle MQ-1C".

Відмова надати Україні озброєні безпілотники ускладнює для її солдат захист цивільного населення та інфраструктури, які Росія атакувала протягом всієї війни, кажуть правозахисники.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.