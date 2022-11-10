В Пентагоні заговорили про "вікно можливостей" щодо переговорів України з РФ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором, повідомляє Українська правда.

"Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент" , - заявив генерал.

За його словами, "вікно можливостей" може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими.

Він нагадав про величезні втрати росіян – понад 100 000 військових пораненими і вбитими. Але, каже він і в України не менше.

Він також сказав, що під час війни вже вбито 40 000 мирних мешканців України, а також біженцями стали від 15 до 30 мільйонів людей.

При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, США продовжать надавати Україні військову допомогу, "навіть якщо повна військова перемога жодної зі сторін виглядає все менш і менш вірогідною".