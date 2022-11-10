Байден: Варто звернути увагу зв'язки Маска з іншими країнами

Президент США Джо Байден вважає, що зв’язки Ілона Маска з іншими країнами "варті того, щоб до них придивитися".﻿ Про це, за інформацією Bloomberg, він заявив на пресконференції в Білому домі в середу, повідомляє Економічна правда.

"Я думаю, що співпраця Ілона Маска і технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи робить він щось недоречне – я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до них [зв’язків] придивитися. Але це все, що я скажу" , - заявив президент США.

Минулого місяц, за даними співрозмовників агентства, адміністрація Байдена обговорювала, чи повинні США перевіряти окремі підприємства Маска з точки зору національної безпеки, зокрема – його купівлю Twitter і супутникову мережу Starlink компанії SpaceX.

Одним з елементів угоди з купівлі Twitter Inc. вартістю 44 млрд дол була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Саудівської Аравії Альвалід бін Талал, криптобірда Binance, заснована і керована вихідцем з Китаю, і суверенний фонд Катару.

Крім того, автовиробник Маска Tesla отримує близько 25% своїх доходів з Китаю.