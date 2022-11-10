Втрати Росії в Україні значно перевищили 100 тисяч військових — генерал Міллі

Втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненими, повідомив керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.﻿ За словами генерала, українські збройні сили, «ймовірно», повідомляє Новое время.

"Ви бачите понад 100 тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Те саме, ймовірно, на українській стороні. Багато людських страждань" , — сказав Міллі.

Міллі, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, назвав вторгнення Росії в Україну "величезною стратегічною помилкою", за яку країна буде розплачуватися "роками, роками і роками".

За його словами, війна, що почалася наприкінці лютого, призвела до величезної кількості людських страждань, включно з 15-30 мільйонами біженців і приблизно 40 000 невинно вбитих українських громадян.

При цьому не зрозуміло, чи Міллі говорить про мирні чи тільки військові втрати. Reuters зазначає, що оцінки генерала щодо смерті цивільних не можуть бути незалежно підтверджені, адже в окупованому Маріуполі, за оцінками української влади, могли загинути близько 80 тисяч осіб.

Міллі також сказав, що США спостерігають перші ознаки того, що Росія справді виводить війська з Херсона, як вона і заявляла.

Але він сказав, що виведення 20 000-30 000 військовослужбовців із західного берега Дніпра може зайняти кілька днів або навіть тижнів.