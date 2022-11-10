Генштаб: За добу ЗСУ знищили 740 російських солдатів
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської окупаційної армії за добу 9 листопада склали близько 740 осіб особового складу.
Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
- танків - 2804 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,
- артилерійських систем - 1805 (+3) од.,
- РСЗВ - 393 (+0) од.
- засобів ППО - 205 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 260 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
- крилатих ракет - 399 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 159 (+0).
Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.