Генштаб: За добу ЗСУ знищили 740 російських солдатів

Генштаб: За добу ЗСУ знищили 740 російських солдатів
Фото: wikimedia.org

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської окупаційної армії за добу 9 листопада склали близько 740 осіб особового складу.

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 2804 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,
  • артилерійських систем - 1805 (+3) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засобів ППО - 205 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 260 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилатих ракет - 399 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,
  • спеціальної техніки – 159 (+0).

Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.

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