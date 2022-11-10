Генштаб: За добу ЗСУ знищили 740 російських солдатів

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської окупаційної армії за добу 9 листопада склали близько 740 осіб особового складу.

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 2804 (+3) од.

бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,

артилерійських систем - 1805 (+3) од.,

РСЗВ - 393 (+0) од.

засобів ППО - 205 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),

крилатих ракет - 399 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,

спеціальної техніки – 159 (+0).

Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.