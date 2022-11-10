ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині

Українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.

Українські бійці 131-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ записали відео зі Снігурівки 10 листопада.

"10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону" , - каже один із військових на відео.

Бійцям аплодують десятки місцевих мешканців.

Нагадаємо, як раніше пояснювали експерти, визволення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

Зазначимо, що сама по собі відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км, а шляхами – 54 км.

Попри це Снігурівка залишається стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона.