Залужний: Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

"Тільки минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території.

На напрямку Першотравневе-Херсон ми просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв км" , – заявив Головком ЗСУ.

Залужний також повідомив, що на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ у глибину оборони противника становить до 36,5 км, а загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. Україна за цей час спромоглася вже відновити контроль над 41 населеним пунктом.

За словами Залужного, на Херсонському напрямі Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами супротивника. У ворога не залишилося іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

Головнокомандувач одночасно заявив, що не може підтвердити чи спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.