Подоляк: Генерали РФ благають про перерву у війні через виснажену армію

Російські генерали благають про перерву у війні проти України через виснаження армії, але ЗСУ продовжать звільняти тимчасово окуповані регіони, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги" , - пише Подоляк у Twitter.

Він підкреслив, що таким чином війська РФ намагаються не виглядати "повними лузерами". Подоляк додав, що Україні це не потрібно, і ЗСУ продовжать звільняти тимчасово захоплені території.

"Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території" , - наголосив він.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу привселюдно наказав російським окупантам відступити з правобережжя Херсонської області.

Також 9 листопада речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються на цей час". Коментуючи ці слова Захарової, в МЗС України заявили, що Росія імітує готовність до діалогу, а росіяни намагаються виграти час, щоби зібрати сили для нових ударів.

У четвер, 10 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що на Херсонському напрямку ЗСУ просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів та повернули Україні до 107 кв км території.